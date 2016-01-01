سلي نفسك.. 4 مشروبات رخيصة تقوي المناعة

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مشروبات رخيصة تقوي المناعة

تقوية المناعة أهم ما يشغل بال المصريين حاليا بعد تفشي فيروس كورونا التاجي الذي يحتاج إلى مناعة قوية كي يتصدى لأي فيروس أو عدوى، فتزداد مضاعفات فيروس كورونا عند المصابين من أصحاب المناعة الضعيفة فلا يتحمل جسمهم الأمر، أما أصحاب المناعة القوية يظل الجسم يقاوم ويحارب الفيروس مع بعض الأدوية التي تساعد على تقوية المناعة والسيطرة على كورونا .

خلال فترة الحجر المنزلي يمكنك استغلال هذه الفترة وتناول مشروبات تقوي المناعة، وهي مواد سهلة وبسيطة ومتوفرة في منزلك لها قدرة خارقة على تعزيز جهاز المناعة، بعيدًا عن الأدوية وغيرها.

بحسب نصائح موقع webmd اليك مشروبات رخيصة تقوي المناعة :

- عصير الطماطم الطازج: يحتوي على مادة ليكوبين تعمل كمضاد قوي للأكسدة، كما أنها تعزز المناعة بشكل فعال وسريع إذا تم تناولها بشكل يومي سواء للكبار أو الأطفال الذين يعانون من فقر الدم.

- عصير البرتقال: يعتبر كنزا صحيا لأن البرتقال غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض كما أنه مصدر لفيتامين سي الذي يعد أقوى فيتامين يقوي المناعة.

- عصير الليمون بالنعناع : وهو رخيص ومتوفر في كل بيت ، ويعتبر الليمون من الحميات وبه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يقوي المناعة ومفيد لنزلات البرد والإنفلونزا.

- الشاي الاخضر : فقد وجد العلماء أن الشاي الأخضر يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة ويحمي من ردود الفعل تجاه الطعام والشراب والمعروفة باسم حساسية الطعام.

المصدر: موقع webmd

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