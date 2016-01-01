سلي نفسك.. 4 مشروبات رخيصة تقوي المناعة

تقوية المناعة أهم ما يشغل بال المصريين حاليا بعد تفشي فيروس كورونا التاجي الذي يحتاج إلى مناعة قوية كي يتصدى لأي فيروس أو عدوى، فتزداد مضاعفات فيروس كورونا عند المصابين من أصحاب المناعة الضعيفة فلا يتحمل جسمهم الأمر، أما أصحاب المناعة القوية يظل الجسم يقاوم ويحارب الفيروس مع بعض الأدوية التي تساعد على تقوية المناعة والسيطرة على كورونا .
خلال فترة الحجر المنزلي يمكنك استغلال هذه الفترة وتناول مشروبات تقوي المناعة، وهي مواد سهلة وبسيطة ومتوفرة في منزلك لها قدرة خارقة على تعزيز جهاز المناعة، بعيدًا عن الأدوية وغيرها.
بحسب نصائح موقع webmd اليك مشروبات رخيصة تقوي المناعة :
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