للحامل.. 4 طرق تخلصك من مخاوف الإصابة بـ فيروس كورونا

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طرق تخلصك من مخاوف الإصابة بـ فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا التاجي تزداد المخاوف والتوتر لدى السيدات الحوامل من إصابتهم بهذا المرض الخطير، والذي يمكن أن يؤثر عليهن وعلى الأجنة، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الهدوء في التعامل مع الأمور حتى يتسنى لكي الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التاجي.

ويمكن ببعض الخطوات البسيطة التي تقوم بها المرأة خلال فترة الحمل ان تساعدك على الوقاية من المخاوف والتوتر التي تشعرين بها في هذه الفترة مع ازدياد الكثير من الأخبار السلبية حول انتشار فيروس كورونا، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي، ومن أهمها :

1- احترسي من المعلومات التي تحصلين عليها من مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يجب أن تحصلي على كل معلوماتك من مصادر موثوق فيها، او من اشخاص مختصين، او جهات رسمية.

2- اختاري هواية تفضليها لكي تتخلصي من التوتر والقلق، مثل: الرسم أو سماع الموسيقى، أو الكتابة.

3- قومي بممارسة تمارين التنفس، وهي أحد أهم التمارين التي تخلص المرأة الحامل من التوتر، ويعمل على تهدئة الأعصاب.

4- عليكي بالمكوث مع الشخص الذي يشعرك بالدعم، لكي تشعري بالطمائنينة، وتتخلصي من كل الأفكار السلبية التي تراودك.

المصدر: موقع "هيلث لاين" الطبي

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