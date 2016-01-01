نتفليكس تعرض فيلم المنصة.. ضعاف القلوب يمتنعون

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نتفليكس تعرض فيلم المنصة.. ضعاف القلوب يمتنعون

ضافت شبكة نتفليكس مؤخرًا ضمن عروضها فيلم الخيال العلمي الإسباني The Platform المنصة؛ لينجح الفيلم في أيام معدودة في ترك انطباع كبير لدى المشاهدين.

وفقًا لموقع "يونيلاد" البريطاني، صدر الفيلم العام الماضي، وعُرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي، قبل

أن تقوم شبكة نتفليكس بشراء حقوق عرضه وتوزيعه ضمن عروضها الخاصة.

وأضاف الموقع أن الفيلم أثار ردود فعل كبيرة لدى متابعيه، إذ أعلن أغلب من شاهدوه أنه لا يصلح لضعاف القلوب.
قال أحد مشاهدي الفيلم عنه: "لم أستطع النوم بعد مشاهدته؛ إنه لا يشبه أي شيء رأيته من قبل"، وغرد مشاهد آخر على حسابه الشخصي عبر تويتر: "لأول مرة أشعر بالغثيان خلال مشاهدة فيلم، لا شك أن فيلم المنصة بكل تأكيد هو واحد من أكثر الأفلام رعبًا وإزعاجًا في تاريخ أفلام الرعب النفسي".

المصدر: الوفد

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