ضافت شبكة نتفليكس مؤخرًا ضمن عروضها فيلم الخيال العلمي الإسباني The Platform المنصة؛ لينجح الفيلم في أيام معدودة في ترك انطباع كبير لدى المشاهدين.
وفقًا لموقع "يونيلاد" البريطاني، صدر الفيلم العام الماضي، وعُرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي، قبل
أن تقوم شبكة نتفليكس بشراء حقوق عرضه وتوزيعه ضمن عروضها الخاصة.
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التعليقات على نتفليكس تعرض فيلم المنصة.. ضعاف القلوب يمتنعون
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