أسعار الدواجن بالأسواق اليوم 10 أبريل

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أسعار الدواجن بالأسواق اليوم 10 أبريل

شهدت «أسعار الدواجن»، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الجمعة ١٠ أبريل 2020، وذلك وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء ، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 30 و48 جنيهًا، وكانت محافظة الجيزة الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 35 جنيهًا، بينما كانت محافظة قنا الأعلى سعرًا.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 31 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 28 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.

المصدر: اخبار اليوم

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