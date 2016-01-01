مفاجأة في نتائج تحاليل 10 حالات خالطوا سيدة توفيت بكوررنا في أسوان

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أظهرت نتائج تحاليل عينات المرضى بقسم العناية المركزة داخل مستشفى أسوان الجامعى، والذين كانوا مخالطين لحالة السيدة التى توفيت نتيجة إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد سلبية جميع الحالات المرضية المخالطة للحالة وعدم نقل العدوى لهم، بعد التأكد من نتائج عينات التحاليل النهائية بواسطة مديرية الشئون الصحية بأسوان.



وكانت مستشفى أسوان الجامعى قد أرسلت عينات تحاليل لـ10 مرضى كانوا محتجزين بقسم الرعاية المركزة خلال فترة تواجد سيدة مُسنة مصابة بـ فيروس كورونا معهم فى نفس القسم، ثم توفيت أثناء نقلها ومحاولة علاجها بمستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وأظهرت نتائج التحاليل النهائية سلبية جميع عينات المرضى المخالطين ، بالإضافة إلى سلبية نتيجة تحاليل 6 من الطاقم الطبى المخالط للحالة أيضًا.



فيما أوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأنه ترددت يوم الأحد الماضى سيدة مسنة على قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعى وكانت تعانى من مرض السكر وحالتها متأخرة.

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وتبين من الكشف المبدئى أنها مريضة بالتهاب رئوى حاد ، وتم تحويلها إلى غرفة العناية ، وعندما تم سحب عينات تحليل منها تبين إيجابية الحالة وإصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها على الفور من مستشفى أسوان الجامعى إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ، إلا أن الحالة توفت أثناء محاولة علاجها خلال توجهها إلى مستشفى العزل.وقال الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأنه بناءً على هذه الواقعة إتخذت إدارة الجامعة قرارًا بإغلاق قسم الاستقبال وقسم العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعى لحين الإنتهاء من إجراءات تعقيم وتطهير للمكان ضمن الإجراءات الٱحترازية التى تتخذها المستشفى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأضاف رئيس الجامعة إلى أنه بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان تم تحويل الحالات المرضية الجديدة إلى استقبال مستشفى التأمين الصحى وذلك بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من تعقيم وتطهير المستشفى الجامعى .وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أنه تم سحب عينات من المخالطين للحالة التى مكثت أكثر من 15 ساعة داخل المستشفى، من طاقم التمريض والأطباء بمستشفى أسوان الجامعى والبالغ عددهم 39 شخصًا ما بين 5 أطباء و32 تمريض واثنين من العاملين.وتم نقلهم إلى استراحة الجامعة بمنطقة صحارى كمكان للعزل وقضاء فترة الاشتباه المقدرة بـ14 يومًا لحين ظهور نتائج التحاليل اللازمة لهم ، مع توفير إدارة الجامعة لكافة الرعاية لهم لحين ظهور نتائج التحاليل، والتى أظهرت النتائج الأولية لهم سلبية 12 عينة منهم، وجارى ظهور نتائج باقى التحاليل .