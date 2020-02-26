

بقيمة 9 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-4-2020 بقيمة 9 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-4-2020

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 10-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 729 جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 720 جنيهًا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

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تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 829 جنيها إلى 833 جنيها .تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 760 جنيها إلى 764 جنيهاتتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 721 جنيها إلى 729 جنيهاتتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 621 جنيها إلى 625 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 483 جنيها إلى 486 جنيها .تتراوح سعر الجنيه الذهب 5800 جنيها إلى 5832 ، يزن 8 جراماتوعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.