عرضت فضائية الحدث لقطات رصدت دفن ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية والذين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا .
ولجأت السلطات الأمريكية فى ولاية نيويورك لحفر مقابر جماعية داخل جزيرة هارت أمام شواطئ الولاية لدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد.
ورصدت اللقطات الجوية التقطتها الوكالات االعالمية عملية دفن الجثث بسبب فيروس كورونا المستجد .
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التعليقات على مقابر جماعية لـ ضحايا فيروس كورونا في أمريكا.. فيديو
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