فيديو.. ناجي: كنت أتمنى ألا يتخذ الأهلي قرار عاشور "حتى لو هيبقى عالة".. فايلر ليس إلها ليُنفذ كلامه



حسام عاشور حسام عاشور

يختلف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي مع قرار مجلس إدارة الأهلي وجهاز الكرة بخصوص عدم التجديد لحسام عاشور.



الأهلي قرر في وقت سابق عدم التجديد لحسام عاشور، والأخير لم يتخذ قراره حتى الآن بخصوص الاعتزال أم الانتقال لفريق آخر.



وتحدث أحمد ناجي عن قرار الأهلي مع عاشور، قائلا: "سأتحدث عن الأمر كرأي شخصي ومُفعم بالعواطف. ولنضع 30 خطا تحت جملة مُفعم بالعواطف".

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وأضاف في حواره مع أون تايم سبورتس "تجربة عاشور مع الأهلي يساومها تجربة ماهر همام".وأوضح "ماهر همام أصيب بمرض في الأعصاب وكان سيستمر علاجه لمدة سنة، ولكنه لأنه قيمة كبيرة في الأهلي، سجله النادي في قائمته كأول اسم".وأكمل حديثه قائلا: " كشخص مفعم بالعواطف، لن أقدر على اتخاذ القرار الذي أتخذه الأهلي مع عاشور وتحديدا هذا العام. قد أتخذ نفس القرار ولكن العام المقبل وليس الآن".وقال "إذا كنت رئيسا للأهلي لن أتخذ هذا القرار حتى إذا كان عاشور سيصبح "عالة على الفريق" سأتركه".وشرح "لماذا سأفعل ذلك؟ عاشور حقق أرقام لم تحدث في تاريخ الكرة في مصر. لم يلعب أي لاعب أكثر من 500 مباراة في مصر، لم يحقق أي لاعب ما يقرب من 37 بطولة".واستمر "من كافة النواحي العاطفية والانسانية وكل شيء، كنت أتمنى ألا يستمع الأهلي لكلام فايلر ويُنفذه. هو ليس إلها ولا مشكلة في تجاوز ذلك. ليس عاشور هو الذي "هيبوظ الدنيا عندك" فأنت تمتلك 29 لاعبا غيره".وأشار "عاشور قيمة كبيرة في الأهلي. قيمته الفعلية أكبر من أي شخص في النادي".