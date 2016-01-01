لماذا فرضت الأردن حظر التجوال الشامل على أراضيها؟.. فيديو



لماذا فرضت الأردن حظر التجوال الشامل لماذا فرضت الأردن حظر التجوال الشامل

عرضت فضائية الآن تقريرأ عن حظر التجوال الشامل الذي فرضته الأردن ضمن إجراءات الحماية من كورونا .



وقد فرضت الأردن، بدءًا من منتصف ليل الخميس حظرًا شاملًا للتجول، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتِ الحد من تفشي فيروس كورونا.



يأتي ذلك، بعدما أشار وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إلى ارتفاع عدد المخالفات لحظر التجول، وتسجيل مئات المخالفات لمارّة وسيارات.

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وأعلنت الأردن أمس الخميس، عن ضبط كوادر مديرية الأمن العام 467 مركبة خالفت أوامر الحظر، و831 شخصًا بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأعلنت الأردن إنه سيتم نقل المركبات المخالفة إلى ساحات مخصصة، وسيتحمل ملاك المركبات كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلامها، بعد حجزها لمدة شهر.كما أن كافة كوادر مديرية الأمن العام تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات المرتبطة بخرق الأوامر الصادرة وفق قانون الدفاع، حيث لا تهاون أو تمييز في تطبيقها، وفق ما نقلت وكالة "بترا".من جانبها أعلنت وزارة الصحة الأردنية مؤخرا عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 370 وتسجيل 11 حالة شفاء جديدة، وحالة وفاة واحدة.