لم يغلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الباب أمام إمكانية تعاقد ناديه مع الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور.
وقال مرتضى منصور: "التعاقد مع فتحي وعاشور؟ نحن لا ننتهز الفرصة ولا نخطف لاعبين من أنديتهم".
وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "فتحي وعاشور لاعبان كبيران بكل تأكيد".
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التعليقات على مرتضى منصور: التعاقد مع فتحي وعاشور؟ القرار لـ كارتيرون.. ونمتلك الأموال لذلك
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