مرتضى منصور: التعاقد مع فتحي وعاشور؟ القرار لـ كارتيرون.. ونمتلك الأموال لذلك



أحمد فتحي - حسام عاشور أحمد فتحي - حسام عاشور

لم يغلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الباب أمام إمكانية تعاقد ناديه مع الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور.



وقال مرتضى منصور: "التعاقد مع فتحي وعاشور؟ نحن لا ننتهز الفرصة ولا نخطف لاعبين من أنديتهم".



وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "فتحي وعاشور لاعبان كبيران بكل تأكيد".

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وأردف "لكن التعاقد معهما ليس بقرار مني، أو من المشرف على الكرة، بل هو رأي باتريس كارتيرون فقط".وأجاب مرتضى على سؤال (هل إذا طلب كارتيرون التعاقد مع فتحي وعاشور، سيحدث ذلك؟) قائلا: "إذا طلب كارتيرون "لبن العصفور" سننفذ ما يطلبه".وشدد "الزمالك يمتلك الأموال لفعل ذلك وفعل ما يريد. ما يتردد بأن النادي لا يمتلك أموال التعاقدات، ليس صحيحا على الإطلاق".