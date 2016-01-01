فيروس آخر وأخطر ينافس كورونا يقتل ويسمّم المئات بإيران

في بلاد الملالي، فيروس أخطر على الإيرانيين من "كورونا" المستجد، وهو كوكتيل بائس من الخوف والجهل واحتساء المغشوش من الكحول معاً، وفقاً لما استنتجته "العربية.نت" من معلومات ظهرت حديثا، ملخصها أن المغشوش قتل 728 إيرانيا وسمّم 3000 آخرين منذ تم تسجيل أول وفاة "كورونية" بإيران في 19 فبراير الماضي للآن، وأن خطره يتضاعف وسط اقتناع السلطات بأن علاجه مستحيل، بينما "كورونا" قابل للعلاج بلقاح ما هذا العام أو بعده كما يأملون.
قبل 3 أسابيع مثلا، بثت الوكالات خبرا عن مقتل 20 في مدينة الأهواز بالجنوب الغربي الإيراني، إضافة إلى 7 في مدينة كرج قرب طهران، وتسمّم 218 آخرين، ممن أصيب بعضهم بالعمى، بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنوا أنها تقيهم من عدوى الفيروس الكوروني، بحسب ما نجد في مقاطع فيديو عدة بيوتيوب، منها المعروض أدناه وتاريخه قبل شهر، مع أن قتلى كورونا ذلك الوقت بإيران كانوا 194 من أصل 6566 مصابا، فيما هم 66220 والقتلى 4110 حتى مساء أمس الخميس.
وبحثت "هيئة الطب الشرعي الإيرانية" عن عدد قتلى المشروب الكحولي المغشوش في الفترة نفسها العام الماضي، فوجدتهم 66 فقط، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من تقرير نقلت فيه وكالة EFE الإسبانية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، قوله منذ يومين إن السبب بارتفاع قتلى الكحول المغشوش أكثر من 12 ضعفا "هو الحث في مواقع التواصل على أن تناوله يحمي من فيروس كورونا" وفق تعبيره.
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