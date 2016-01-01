رسميًا .. اعتماد 11 تعديلا في كرة القدم بسبب تفشي الكورونا



اعتماد 11 تعديلا في كرة القدم اعتماد 11 تعديلا في كرة القدم

كشف المجلس الدولي لكرة القدم "ايفاب" سلسلة من التغييرات في قوانين كرة القدم ليتم العمل بها بداية من موسم 2020/2021، حيث جاء 11 تعديلًا، وسيتم اعتمادها بداية من 1 يونيو القادم في البطولات التي تأثرت بالكورونا.



وجاءت التعديلات كالآتي



1- القائمان والعارضة من الممكن أن يكونوا مزيجا من الأشكال الهندسية الأربعة الرئيسية.

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2 - لا تمتد البطاقات الصفراء والإنذارات إلى الركلات الترجيح من علامة الجزاء.3- إذا حصل المهاجم المتسلل على الكرة من المدافع نتيجة لمسة يد متعمدة من الأخير يعتبر متسللًا.تفسيرالمادة: لمسة اليد المتعمدة من المدافع تعتبر لعبة متعمدة في حالة التسلل. مع كون اللعبة المسموح بها قانون (على سبيل المثال باليد أو الرأس) تجعل المهاجم المستلل في وضعية عدم التسلل، فإن اللعبة "غير القانونية" لا بد أن يكون لها نتيجة مشابهة.4- لمسة اليد "غير المتعمدة" للاعب المهاجم (أو زميله) لا تحتسب إلا إذا حدثت "مباشرة" قبل الهدف أو فرصة واضحة لتسجيل الأهداف5- يمكن لحارس المرمى الحصول على بطاقة حمراء أو طرده بسبب لمس الكرة "بشكل غير قانوني" لمرة ثانية بعد إعادة استئناف المباراة (مثل ركلة المرمى أو الركلة الحرة وما إلى ذلك) حتى إذا كانت اللمسة بيد أو ذراع.