لماذا وقود النار من الناس والحجارة؟ قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، الداعية الإسلامى، أكثر أمرين يشغلا الإنسان عن عبادة الله هما المال والبنون، لافتا إلى أنهما لن ينفعا العبد تمام الله، ما دامت علاقته بالله مقطوعة، وليست على الطريق المستقيم.
وتابع عبد السلام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "النار ستكون مملؤة بالكفار، ووقودها النار والحجارة، فالحجارة هى عبادة الاصنام التى كانوا يعبدوها، ويشركون بالله".
وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، انه لا أحد من البشر يستطيع وصف ما فى الجنة او النار، لافتا إلى أنه لا بين الدنيا والجنة الا الأسماء.
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التعليقات على وقود النار من الناس والحجارة.. لماذا ؟.. داعية إسلامي يجيب..فيديو
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