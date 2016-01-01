عندي مبلغ من المال فكيف أخرج زكاته؟.. البحوث الإسلامية يوضح

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ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "عندي مبلغ من المال فكيف أخرج زكاته"؟.



وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث، قائلة: إنه إذا بلغ المال الذي يملكه الإنسان نصابا، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، ومر عليه عام هجري كامل, فيجب عليه أن يخرج الزكاة وقدرها 2.5 % , فعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا».



واستشهدت لجنة الفتوى، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

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هل يجب تقديم الزكاة في ظل فيروس كورونا؟.. المفتي السابق يردقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز للمسلم تقديم الزكاة وقت الأزمات لمدة سنتين، مبينًا أن هذا مذهب الإمام الشافعي و مما يفضل وقت الأزمات.وأوضح " جمعة " خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على فضائية "cbc" أن المسلم يخرج عندئذ الزكاة حسب ما اعتاد إخراجه كل سنة؛ فإذا كان يخرج في الغالب ٥٠ ألفا مثلًا؛ يجوز له في هذه الحالة إخراج ١٥٠ ألفا زكاة هذا العام والعامين القادمين إن رغب وأراد الثواب الجزيل.وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: فإذا أتت السنة القادمة وكان ما عليه إخراج ٦٠ ألف زكاة يخرج عندئذ الـ ١٠ آلاف المتبقة، وهكذا إذا اتت السنة بعد القادمة وإن نقص مبلغ الزكاة يقاس على ما يفعل حين الزيادة.ونبه المفتي السابق أنه يجوز أيضًا للمزكي تقديم سنة واحدة ايضًا أو سنة ونصف، لًافتًا: الإنفاق يشمل الزكاة والصدقة والتبرعات؛ فأنفق ولا تغش من ذي العرش إقلالًا.في سياق متصل، أكد الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم أن يخرج الزكاة قبل موعدها؛ تقديم إخراج الزكاة جائز أما تأخيرها فلا.واستشهد «عويضة»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، بما فعله سيدنا الفضل بن العباس أنه كان يخرج الزكاة قبل موعدها بعام، وقيل: بعامين.وأشار إلى أن هذا يعد تعجيلًا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقًا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خَلَّة المحتاج.غفلت عن إخراج الزكاة لسنوات ما هو التصرف الشرعي.. دار الإفتاء تجيبتلقت دار الافتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "غفلت عن اخراج الزكاة لعدة سنوات ولا اعلم عددها فكيف أتصرف"؟ .رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "يجوز لك إخراجها على دفعات، وعلماء الحنفية أجازوا اخراجها على سنة او سنتين.وأضاف أمين الفتوى : عندما تحسب عدد السنوات فابنِ على الاكثر بمعنى إذا كان لديك شك هل غفلت 5 ام 6 سنوات فاحسبها 6سنوات ، وبالنسبة للمبلغ في ذلك الوقت كم كان يبلغ فإذا شككت انه مثلا 100 أم 120 الف جنيه فاحسب الزكاة على مبلغ 120 الف جنيه 2.5% .هل يجوز إخراج الزكاة بأكثر من نية؟قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة.وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بـ فيسبوك أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.حكم إخراج الزكاة للأصول والفروعوأوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز الزكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو أي الأجداد ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد فلا زكاة بين الأصول والفروع.وتابع: يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.حكم إشراك النية في إخراج الزكاةقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إخراج الزكاة لا يصح إشراك النية فيها، فالإنسان يخرج زكاة ماله والله يثيبه على هذا لأنه امتثل لأمره وأخرج الزكاة الواجبة عليه.وأضاف عثمان، أن الصدقات لا يصح إشراك النية فيها فلك أن تشرك فى الثواب فلا مانع من ذلك أما الزكاة أو صلاة الفرائض لا يصح أن تشرك فيها الثواب لأكثر من شخص، وكذلك فى الذكر يجوز للإنسان إذا ما قرأ القرآن أن يهب ثوابه لأكثر من شخص.حكم تأخير إخراج الزكاة لـ شهر رمضانقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه أن يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.جاء ذلك خلال لقائه أحد اللقاءات ، ردا على سؤال:- هناك شخص اقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة أو أؤخرها إلى رمضان؟".وأوضح أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجرى فيجب إخراج الزكاة".وتابع قائلًا: "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".