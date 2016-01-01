شاهد.. الشيخ الشعراوي يتحدث عن فيروسات مثل كورونا

قال الشيخ محمد متولى الشعراوى، إمام الدعاة رحمه الله، إن الله عز وجل ضرب لنا فى وجودنا المادي أمثالا تقرب لنا ذلك الخلق الخفي من الجن ومن الملائكة، متسائلًا: "كيف ذلك؟".
وأوضح إمام الدعاة، أن "العقل البشرى هداه الله لقوله تعالى {وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى}، إلى أن اكتشف شيئا يسمى الميكروب، والميكروب هو حي دقيق جدا بحيث لم يكن للعين المجردة أن تراه وتدركه، ولكنه كان موجودا بالفعل، ودخل فى أجسام الناس دون أن يشعروا كيف دخل وعمل فيهم وفى صحتهم ما عمل من الهلاك والموت والطاعون وغيره، ومع ذلك هو موجود من جنس وجودنا وله فعل ونفوذ فى الهيكل الذي يدرك، وهو الإنسان، فشيء خفي لا يدرك يهدد إنسانًا ضخمًا لا يدركه إلى أن اكتشفه".
وتساءل: "فمعنى وجوده هل أننا اكتشفناه؟ لا فوجوده شيء وإدراك وجوده شيء آخر، فنحن أدركنا وجوده".
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