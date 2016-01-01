داعية: الجن يعذب بشدة البرودة وهذا هو الدليل .. فيديو



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الجن مخلوق من نار، ويعذب بالزمهرير، وهو شدة البرودة، مستشهدا بقول الله تعالى: "لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا".



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الإنسان مخلوق من طين ولهذا تؤثر عليه شدة الحرارة".



فيما اختلف معه الشيخ مصطفى عبدالسلام، الداعية الإسلامى، قائلا: "أليس الله القادر على على كل شيئ أن يأمر النار التى خلقها أن تؤثر وتعذب الجن أيضا المخلوق من النار، فمثلا الإنسان مخلوق من طين، وعندما يضرب بشيئا مصنوع من الطين يخرج".

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كلمة شيطان تطلق على بعض البشرقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك نوعًا من شياطين الإنس، مثل شياطين الجن، وإن هناك بشرًا يوسوسون مثل الجن، ويجب على المؤمن أن يحذر شياطين الإنس كما يحذر شياطين الجن أيضًا بل أشد.وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، «مايخربش بيت الست إلا ست، ومايخربش بيت الراجل إلا راجل"، مؤكدًا أن السبب وراء هذا أننا لا نخون القريبين منا، وبالتالي فإن لهم تأثيرًا علينا.واستشهد بقول الله تعالى: «مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ».الفرق بين النفس والقرينأكد الدكتور علي جمعة، أن النفس الأمارة بالسوء تأثيرها على صحابها أخطر من القرين الذي يزين له الشهوات، منوهًا بأن القرين يزين للإنسان الشهوات ولا يلح عليه بل يعرض عليه المعصية ويتركه للاختيار، أما النفس الأمارة فتلِح على صاحبها بفعل المحرمات ولا تتركه إلا بفعلها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ» سورة ق الآية (27)ونبه المفتي السابق، على أن الإنسان غير السوى يكون ألعوبة بيد الشيطان، لأنه يفرح بعروضه الشيطانية التي تميل إليها نفسه الأمارة بالسوء وتطالبه بالمزيد منها.