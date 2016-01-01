مدير تعاقدات الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع جناح أيمن

كشف أمير توفيق مدير تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة التعاقد مع ظهير أيمن جديد للقلعة الحمراء.
وقال أمير توفيق خلال مداخلة هاتفية مع أسامة حسني في فضائية الأهلي، إن كل ما يتردد على الساحة الإعلامية تكهنات ولا يوجد له أساس من الصحة.
وأضاف توفيق، أن الفترة الحالية ندرس مجموعة من اللاعبين لكن لم نستقر على لاعب وما يهمنا هو تخطي الأزمة الحالية والتوقف الرياضي بسبب فيروس كورونا.
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