اليو بادجي يكشف كواليس تعاقده مع الأهلي

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اليو بادجي

كشف السنغالي اليو بادجي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن طريقة انتقاله للقلعة الحمراء من فريقه النمساوي.

وقال بادجي خلال تصريحاته مع اسامة حسني على قناة الأهلي، إنه تلقى ثلاثة عروض من كرواتيا وروسيا والاهلي، ومع دراسة العروض وجد أن الأهلي العرض الافضل.

وأضاف بادجي، أنه فضل عرض النادي الاهلي على العروض الاخرى بعد دراسته، والتعرف على بطولات الاهلي التي ستضيف له في تاريخه.

وتابع: تم التوقيع على العقود بسرعة ولم نستغرق وقتا طويلا في للمفاوضات.

جدير بالذكر أن اليو بادجي، انتقل إلى الاهلي في الانتقالات الصيفية من الموسم الجاري، وقدم مع الاهلي اداء مميزا في جميع مشاركاته.

المصدر: elbalad

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