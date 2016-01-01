اعترافات عمدة ووهان الصينية تفجر مفاجآت حول حقيقة بداية تفشي كورونا



ووهان الصينية ووهان الصينية

ردا على اتهامات بأن بكين حاولت التستر على نطاق تفشي مرض كورونا، أصدرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) جدولاً زمنياً يوضح كيفية انتشار فيروس كورونا.



وقالت وكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة، إن الجدول الزمني أثبت كيف أن البلاد "تبادلت المعلومات وتعاونت دولياً بطريقة متقدمة" بهدف مكافحة انتشار الفيروس.



وتضمنت الوثيقة المكونة من 37 صفحة، كما وصفتها "شينخوا"، "الحقائق والإجراءات الأساسية التي اتخذتها الصين" لاحتواء الوباء. وأشادت بشكل خاص بدور الرئيس شي جينبينغ وغيره من القادة الشيوعيين.

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ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت تحقيقا مطولا عن بداية ظهور المرض القاتل تجاهل التقرير الصيني الضخم بعض الأحداث الأكثر أهمية للأزمة الصحية، والتي لعب كل منها دورًا حاسماً في تطور حالة الطوارئ العالمية وهي:بداية الظهور.. وأول من رصد ظهور الفيروساتهم ثمانية من العاملين الطبيين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، الذين دقوا ناقوس الخطر في نهاية ديسمبر/كانون الأول بنشر أخبار مزيفة، وقامت الشرطة بتوبيخهم آنذاك.وكان أشهرهم الطبيب الراحل لي وينليانغ، الذي توفي بسبب الفيروس التاجي في 7 فبراير بعد تواجده على الخط الأمامي الخاص بمحاربة "كورونا".وفي وقت مبكر من 30 ديسمبر، نشر وينليانغ البالغ من العمر 34 عاماً رسائل إلى مجموعة دردشة على وسائل التواصل الاجتماعي يستخدمها الأطباء المحليون، محذراً إياهم من "السارس في سوق المأكولات البحرية في ووهان". وجاء هذا التنبيه قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من إغلاق ووهان بالكامل.وأدان بيان صادر عن شرطة ووهان في 1 يناير، الدكتور وينليانغ وأطباء آخرين بنشر معلومات غير صحيحة دون وجود أدلة مناسبة.سوق هوانان للمأكولات البحريةربط الباحثون والسلطات بداية تفشي الفيروس بسوق هوانان للمأكولات البحرية، وهي سوق مشهورة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.وزعم التقرير أنه تم تحديد 27 حالة في السوق اعتباراً من 31 ديسمبر، وبدأ مسؤولو المدينة في دراسة ارتباط الفيروس آنذاك بالسوق.ومع ذلك، أشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن المريض الأول ليس له علاقة بالسوق.وتم إغلاق السوق في 1 يناير فيما يتعلق بـ"وباء الالتهاب الرئوي" من قبل هيئة مراقبة السوق المحلية.تدمير عينات تحليل الفيروساتهم تقرير استقصائي بارز المسؤولين الصينيين بأمر المختبرات بالتوقف عن اختبار وتدمير جميع عينات الفيروس التاجي في المراحل الأولى من تفشي المرض.