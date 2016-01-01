

علاج محتمل لفيروس كورونا قد يُصبح جاهزًا بحلول شهر سبتمبر المقبل علاج محتمل لفيروس كورونا قد يُصبح جاهزًا بحلول شهر سبتمبر المقبل

في الوقت الحالي، لا يوجد علاج أو لقاح معروف لفيروس كورونا. في الوقت الراهن، يمكن للأطباء علاج الأعراض فقط، ولكن لا يوجد علاج كامل للفيروس حتى الآن. ومع ذلك، يعتقد الدكتور Jacob Glanville أنه في غضون بضعة أشهر، من الممكن أن تكون هناك خطة علاج لفيروس كورونا.



Jacob Glanville هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية Distributed Bio، وهو أيضًا عضو في المجلس الإستشاري العلمي لبرنامج التكنولوجيا الحيوية في UCSF. وقد ظهر أيضًا مؤخرًا في فيلم وثائقي على Netflix وهو معروف أيضًا بأبحاثه عن لقاح عالمي ضد الإنفلونزا. ووفقا للدكتور Jacob Glanville، فهو يقول أن شركته طورت علاجًا محتملاً لفيروس كورونا.



قبل أن تشعر بالحماسة، كما هو الحال مع جميع الأدوية الجديدة، فيجب إجراء إختبارات أولاً لضمان سلامته. يقول الدكتور Jacob Glanville أن الخطوة التالية ستشمل الإختبار العسكري للعلاج الذي طورته شركته قبل الإنتقال إلى التجارب البشرية السريعة. على إفتراض أن كل شيء يسير على ما يرام، يعتقد Jacob Glanville أنه من الممكن أن يصل هذا العلاج بحلول شهر سبتمبر المقبل.

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هذه تصريحات جريئة إذا كانت دقيقة، ولكنها أخبار جيدة في نفس الوقت. تعمل الشركات الأخرى على لقاحات أخرى لفيروس كورونا، ولكن معظم تلك الشركات لا تتوقع أن تكون لقاحاتها جاهزة حتى العام 2021 كأقرب تقدير.