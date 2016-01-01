أمازون تمد فترة الاسترجاع وسط انتشار فيروس كورونا

آخر الأخبارعلم وتقنية › أمازون تمد فترة الاسترجاع وسط انتشار فيروس كورونا

صورة الخبر: أمازون تمد فترة الاسترجاع وسط انتشار فيروس كورونا
أمازون تمد فترة الاسترجاع وسط انتشار فيروس كورونا

وسعت أمازون نافذة سياسة الإرجاع مؤقتًا لمساعدة عملائها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، فقد سمحت لعملاء الولايات المتحدة وكندا، حتى 31 مايو لإعادة أي منتجات يتم شرائها من الآن وحتى 30 أبريل عبر أمازون أو أحد شركاء الشركة، مع تغطية المشتريات حتى 1 مارس أيضًا.


أما بالنسبة لإيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو تركيا أو هولندا، فيمكن إرجاع أي عناصر يتم شرائها بين 15 فبراير واليوم حتى 31 "امرأة على شكل نزوة".. مباديء التصوف في رواية

مايو، ويمكن أيضًا إرجاع أي منتجات بين اليوم و 30 أبريل حتى 31 مايو.

شاركت Amazon تغيير السياسة في مدونة Day One، وقدمت الشركة تفاصيل جديدة حول كيفية تخطيطها لحماية موظفيها أثناء الوباء.



قالت أمازون إنها تحرص على نظافة مستودعاتها، كما ستزود الشركة موظفيها بالأقنعة وإجراء فحوصات درجة الحرارة عند وصولهم للعمل.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أمازون تمد فترة الاسترجاع وسط انتشار فيروس كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36030

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager