وسعت أمازون نافذة سياسة الإرجاع مؤقتًا لمساعدة عملائها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، فقد سمحت لعملاء الولايات المتحدة وكندا، حتى 31 مايو لإعادة أي منتجات يتم شرائها من الآن وحتى 30 أبريل عبر أمازون أو أحد شركاء الشركة، مع تغطية المشتريات حتى 1 مارس أيضًا.
أما بالنسبة لإيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو تركيا أو هولندا، فيمكن إرجاع أي عناصر يتم شرائها بين 15 فبراير واليوم حتى 31 "امرأة على شكل نزوة".. مباديء التصوف في رواية
مايو، ويمكن أيضًا إرجاع أي منتجات بين اليوم و 30 أبريل حتى 31 مايو.
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التعليقات على أمازون تمد فترة الاسترجاع وسط انتشار فيروس كورونا
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