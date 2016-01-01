

أمازون تمد فترة الاسترجاع وسط انتشار فيروس كورونا أمازون تمد فترة الاسترجاع وسط انتشار فيروس كورونا

وسعت أمازون نافذة سياسة الإرجاع مؤقتًا لمساعدة عملائها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، فقد سمحت لعملاء الولايات المتحدة وكندا، حتى 31 مايو لإعادة أي منتجات يتم شرائها من الآن وحتى 30 أبريل عبر أمازون أو أحد شركاء الشركة، مع تغطية المشتريات حتى 1 مارس أيضًا.





أما بالنسبة لإيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو تركيا أو هولندا، فيمكن إرجاع أي عناصر يتم شرائها بين 15 فبراير واليوم حتى 31 "امرأة على شكل نزوة".. مباديء التصوف في رواية



مايو، ويمكن أيضًا إرجاع أي منتجات بين اليوم و 30 أبريل حتى 31 مايو.



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شاركت Amazon تغيير السياسة في مدونة Day One، وقدمت الشركة تفاصيل جديدة حول كيفية تخطيطها لحماية موظفيها أثناء الوباء.قالت أمازون إنها تحرص على نظافة مستودعاتها، كما ستزود الشركة موظفيها بالأقنعة وإجراء فحوصات درجة الحرارة عند وصولهم للعمل.