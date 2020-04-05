

استقرار أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. والبرتقال بـ4 جنيهات استقرار أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. والبرتقال بـ4 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 9- 4- 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا بالرغم من الإقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار.



وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البرتقال أبو سرة يتراوح بين 4-9 جنيها، وسعر اليوسفي ليتراوح بين 4-8جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-14 جنيها للكيلو.



وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري 7-10 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت أسعار الجوافة 3-7 جنيه، و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .



الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.