

أسعار الذهب ترتفع 13جنيها بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 730 جنيها للجرام أسعار الذهب ترتفع 13جنيها بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 730 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 9-4-2020 فى مصر، ارتفاع كبير للمرة الثانية فى سوق الصاغة بمصر، بقيمة 13 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بعد ارتفاع 7 جنيهات مع فتح التعامل على الذهب ظهر اليوم.



وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن الذهب سجل 730 جنيها للجرام، مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً لتبلغ 1680 دولارا بسبب تزايد طلب المستثمرين عليه مع استمرار تضرر الأسواق لتفشي فيروس كورونا.



وأضاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن وضع المبيعات سيئ جدا، وهناك شبه توقف تام في حركة بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر التجوال واتجاه المحالات للاغلاق والعمل 4 أيام فقط.



عيار 18 سجل 625.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 730 جنيها للحرام

عيار 24 سجل 834 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5840 جنيه للجرام

أوقية الذهب 1680 دولارا



وارتفع الذهب إلى ذروته في شهر تقريبا أول الاثنين الماضي إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ثم تراجع يوم الثلاثاء وبدأ صعود تدريجيا منذ أمس الأربعاء مسجلا أعلي مستوياته اليوم الخميس.





وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا إن الذهب ”مدعوم بتدفقات للتحوط من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة ومخاطر فعالية الليلة“.



وستجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها لاتخاذ قرار بخصوص تخفيضات في إنتاج النفط في محاولة لدعم سوق تضررت بشدة من انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3 % إلى 2181.46 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.9 % ليصل إلى 735.78 دولار للأوقية، بعدما ارتفع إلى ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.