

تباين جماعي في أسعار العملات الأجنبية بالبنوك.. واليورو يقفز لـ 17 جنيهاً تباين جماعي في أسعار العملات الأجنبية بالبنوك.. واليورو يقفز لـ 17 جنيهاً

تباينت أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الخميس 9 أبريل 2020.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.



وارتفع سعر اليورو نحو 17.00 جنيه للشراء، و 17.16 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 19.38 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

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وزاد سعر الفرنك السويسري 16.11 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الـ100 ين نحو 14.37 جنيه للشراء، و 14.50 جنيه للبيع.وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا