

التين بـ 25 جنيها والبلح بـ 11.. ياميش رمضان بأسعار مخفضة في هذه المنافذ التين بـ 25 جنيها والبلح بـ 11.. ياميش رمضان بأسعار مخفضة في هذه المنافذ

يستعرض صدى البلد أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة بنسبة 20% عن الأسواق.



سعر القراصيا ٥٥ جنيها/كيلو



سعر المشمشية ٨٥ جنيها

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سعر التين عبوة ٣٠٠ جرام ٢٥ جنيهاسعر كيلو البلح ١١ جنيهاسعر كيلو البلح جودة مرتفعة ١٥ جنيهاسعر قمر الدين السوري/ عبوة ٤٠٠ جرام/ ٣٠ جنيهاوتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.وقال عادل أبو سيف مدير فرع مجمع الأهرام الاستهلاكي بمحافظة الجيزة إنه تم طرح ياميش رمضان مثل البلح وقمر الدين والتين والقراصيا والمشمشية في المجمعات الاستهلاكية استعدادا للطلب خلال شهر رمضان المعظم.وأوضح أبوسيف أن الإقبال على شراء الياميش متوسط بسبب إجراءات الحظر واتجاه الزبائن نحو الحصول على الأولويات وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.