حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

روجت وسائل إعلام غربية وقطرية، مزاعم حول إصابة عدد من أمراء الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا المستجد.
ورد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، على مزاعم تداولتها وسائل إعلام غربية وقطرية، حول إصابة 150 أميرًا من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا المستجد.
وقال الأمير بن مساعد في تغريدة عبر توتير، اليوم، رد بها على تغريدة لقناة "الجزيرة" القطرية: ”عدد المصابين بكورونا في السعودية الى الآن يقارب ال 3000 شخص.. لنفنترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين ال 3000 مصاب 150 من آل سعود .. آل سعود أسرة سعودية، مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض..".
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