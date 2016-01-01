أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم القليوبية إن زوجة المدرس المصاب بكورونا في بنها قيد العزل المنزلي مشيرا إلى أنه جرى التنبيه على جميع زملائها في العمل من المدرسين بعزل أنفسهم منزليا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والإبلاغ الفوري في حال ظهور أي أعراض.
وأكد عجلان أن المديرية نفذت تعليمات رئيس الوزراء بالإجازات الاستثنائية مشيرا إلى أن زوجة المدرس المصاب وبعض زملائها بالقسم في إجازة قائلا: "لا داعي للقلق" مشيرا الى أن المديرية تنفذ يوميا أعمال التطهير والتعقيم لجميع المكاتب والأقسام والإدارات في ضوء الإجراءات الاحترازية.
وعلق عجلان على ما تردد حول إصابة المدرس بسبب استمراره في العمل بالدروس الخصوصية بمنازل الطلاب قائلا "خطأ منه ومن الأهالي الذين سمحوا له بدخول منازلهم في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بالتزام المنازل بينما اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والطلاب وأهمها تعليق الدراسة وغلق مراكز الدروس الخصوصية".
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التعليقات على بسبب الدروس الخصوصية.. تعرف على حقيقة إصابة مدرس بكورونا فى القليوبية
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