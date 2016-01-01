وداعا لالتهاب المفاصل بدون أدوية.. 5 حيل مذهلة



التهاب المفاصل التهاب المفاصل

هل تعانى من التهاب المفاصل وتريدين التخلص من أعراضها المزعجة إليك علاجات منزلية فعالة للغاية يمكن أن تساعدك في تخفيف أعراض هذا المرض وتحسين نوعية حياتك يقدمها موقع برايت سايد



1. تغيير نظامك الغذائي



النظام الغذائي الغني بالدهون والسكر والدقيق المكرر يسببالتهاب المفاصل. لتخفيف آلام المفاصل ، يُنصح بتغيير طريقة تناول الطعام تمامًا.

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2. السيطرة على وزن جسمكالحفاظ على وزن مناسب يخفف الضغط على المفاصل ، ويخفف من التيبس والألم.3. جربى التدليكالتدليك يقلل من إنتاج هرمون الإجهاد المصاحب الكورتيزول ونقل إشارات الألم في الدماغ وفي المقابل ، يزيد التدليك من إنتاج السيروتونين ، مما يساعد على تحسين المزاج.4. تستهلك أوميجا 3أحماض أوميغا 3 الأحماض الدهنية تساعد فى تقليل الالتهاب في الجسم وتنظيم نظام المناعة، وتحسين أعراض التهاب المفاصل.5. أضف الزنجبيل إلى وجباتكيحتوي جذر الزنجبيل على مكون رئيسي يسمى الزنجبيل ، والذي يمنع المواد التي تسبب الالتهاب وآلام المفاصل. تساهم مواده الكيميائية النباتية حتى في وقف تطور التهاب المفاصل.