قال الدكتور، استشارى الأمراض الجلدية، إنه يتوجب استقاء المعلومات الطبية من المتخصصين، والمصادر الطبية والبعد تماما عن الشائعات حول طرق التعامل مع فيروس كورونا.
وكشف استشارى الأمراض الجلدية، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران، عن انتقال عدوى كورونا عبر ماكينات الصرف الآلى لذلك يجب ارتداء الجوانتى، والكمامة الطبية والبعد عن طوابير سحب الأموال بمسافة لا تقل متر عن الأشخاص المتواجدين بالبنك.
وأكد هانى الناظر، أن وباء كورونا هو فيروس جديد وما يوجد الآن أبحاث علمية ونظريات لم يثبت صحتها بعد، وتجنب الانسياق وراء الشائعات دون التأكد منها.
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التعليقات على هانى الناظر يحذر: ماكينات الصرف الآلى أسهل طريقة لنقل وباء كورونا
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