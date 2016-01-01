بعد الاقتراب من 10000 إصابة بـ كورونا.. إسرائيل تنهي حظر التجول وتستمر في الإغلاق التام



10000 إصابة بـ كورونا.. إسرائيل 10000 إصابة بـ كورونا.. إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 79 حالة والإصابات بلغ 9755.



وسجلت إسرائيل 9755 إصابة جراء فيروس كورونا في البلاد، بينها 156 إصابة خطيرة و120 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما سجلت خلال أقل من يوم 7 وفيات.



وياتي ذلك مع انتهاء حظر التجول في اسرائيل اليوم في الساعة 7 صباحًا الذي دخل حيز التنفيذ أمس الساعة 3 مساءً في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا ومع ذلك لا يسمح حتى الساعة السادسة من صباح غد الجمعة التنقل بين المدن إلا صباح الأحد.

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وسيعاد من صباح اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، فتح المتاجر للتزود بالطعام وستعود خدمة الإرساليات، بينما سيمنع السكان من مغادرة بلداتهم للوصول إلى بلدات أخرى، وصباح يوم الجمعة ستعود البلاد إلى مستوى التقييدات العادية.ونشرت الشرطة الاسرايلية العشرات من الحواجز لتطبيق هذه القيود المشددة. ويلفت الى ان هذه القيود لا تسري على الأماكن التي لا تقطنها اغلبية يهودية. هذا وتتواصل خلال العيد الفحوصات لاكتشاف المرض. ويستمر اليوم العمل في مراكز الفحص المتنقلة في المدن الكبرى وفي رهط والقدس وشفاعمرو والمغار وموديعين.وابتداء من صباح يوم الأحد المقبل يُلزم الجمهور الاسرائيلي بارتداء اقنعة واقية في الاماكن العامة.