أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 79 حالة والإصابات بلغ 9755.
وسجلت إسرائيل 9755 إصابة جراء فيروس كورونا في البلاد، بينها 156 إصابة خطيرة و120 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما سجلت خلال أقل من يوم 7 وفيات.
وياتي ذلك مع انتهاء حظر التجول في اسرائيل اليوم في الساعة 7 صباحًا الذي دخل حيز التنفيذ أمس الساعة 3 مساءً في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا ومع ذلك لا يسمح حتى الساعة السادسة من صباح غد الجمعة التنقل بين المدن إلا صباح الأحد.
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التعليقات على بعد الاقتراب من 10000 إصابة بـ كورونا.. إسرائيل تنهي حظر التجول وتستمر في الإغلاق التام
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