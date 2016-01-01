فوائدها كثيرة.. 3 أطعمة ومشروبات يجب تناولها على الريق



مشروبات يجب تناولها على الريق مشروبات يجب تناولها على الريق

قد تبدو عصائر البرتقال والكرواسان والخبز جذابة للغاية في صور الإفطار، ولكن هل هي في الواقع صحية لتناولها كأول شيء في الصباح؟

تحتوي الحمضيات على أحماض الفاكهة وقد تسبب حرقة المعدة والحموضة، يمكن أن تؤثر الخبز المحتوية على الخميرة على بطانة المعدة، مما قد يسبب المزيد من مشاكل المعدة.



إليك بعض الأطعمة التي توفر أقصى فائدة عند تناولها على معدة فارغة وفقًا لموقع timesofindia:



الماء الدافئ والعسل :

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يُنصح بشرب الماء الدافئ وشراب العسل في الصباح الباكر، في حين أن العسل مليء بالمعادن والفيتامينات والفلافونيدات والإنزيمات المسؤولة عن الحفاظ على نظافة الامعاء، وخلطه بالماء الدافئ يساعد في طرد السموم.البابايا :لتنظيم حركة الأمعاء، يعد البابايا طعامًا فائقًا للأكل على معدة فارغة، نظرًا لتوفرها بسهولة على مدار العام ، يمكن تضمين البابايا بسهولة في وجبة الإفطار، لن تطرد الفاكهة السموم من الجسم فحسب ، بل ستخفض أيضًا الكوليسترول الضار وتمنع أمراض القلب.المكسرات :إن تناول حفنة من المكسرات في وجبة الإفطار أمر ضروري لأمعاء صحية. إنه لا يحسن الهضم فحسب ، بل يعمل أيضًا على تطبيع مستويات الحموضة في معدتك. يمكنك تضمين الزبيب واللوز والفستق في نظامك الغذائي اليومي. تأكد من تناولها باعتدال ، حيث أن الإفراط منها يمكن أن يسبب البثور وزيادة الوزن.