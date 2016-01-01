سقوط أمطار على تلك المناطق.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو



سقوط أمطار على تلك المناطق سقوط أمطار على تلك المناطق

قال دكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يستشعر المواطنون نسمات من البرودة خلال تلك الأيام نتيجة لتغير الكتل الهوائية خلال نسمات الربيع، لافتًا إلى أن درجة الحرارة تعتبر أقل من المعدلات بحوالى 4 درجات هوائية عن الطبيعى فى هذا الوقت من العام.



وأضاف محمود شاهين، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة المصرية الأولى، ان ن يسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة..



وتابع أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية، كما حذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر، بينما حركة الملاحة فى البحر المتوسط معتدلة.

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وشدد على ضرورة متابعة النشرات الجوية يوميا، متابعا: "لا تخففوا ملابسكم بشكل مبالغ فيه لحين الانتهاء من فترة التقلبات الجوية".وأوضح أنه من الممكن تخفيف الملابس بعد يوم شم النسيم القادم، لأن درجات الحرارة ستبدأ فى الارتفاع واعتدال حالة الطقس.