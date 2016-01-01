نظّمت كلية الطب بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية في خطوة هي الأولى من نوعها أول دورة تدريبية عن طرق تشخيص وعلاج ڤيروس كورونا وكيفية مكافحة العدوى والوقاية من طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وذلك اون لاين، تفعيلا لمبادرة "خليك مستعد" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى.
وأكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب، أن الدورة التدريبية تمت من خلال تطبيق Zoom بحضور (100) طالب، ومع تزايد رغبة حضور العديد من الطلاب الذين لم تتاح لهم فرص المشاركة لاكتمال العدد تقرر تنظيم العديد من الدورات التدريبية بنظام التعليم عن بعد من خلال هذا التطبيق لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب بعد نجاح التجربة الأولى.
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التعليقات على طب حلوان تنظم دورة تدريبية لتشخيص فيروس كورونا أون لاين
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