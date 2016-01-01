قوس الماء.. تحية خاصة لأول طائرة تهبط في مطار ووهان الصيني بعد رفع الحظر.. فيديو



مطار ووهان مطار ووهان

بعد 11 أسبوعا، رفعت مدينة ووهان بوسط الصين إغلاقها، أمس الأربعاء، مما يمثل علامة فارقة في التعافي المستمر للصين من وباء كوفيد-19، مع إعادة فتح مطار المدينة واستئناف خدمات القطارات، وذلك للمرة الأولى مرة منذ تفشي الوباء في أواخر يناير.



وهبطت أمس في مطار ووهان طائرة الرحلة MF8095 التابعة لشركة Xiamen Airlines لتكون أول طائرة تحط في أرض المطار بعد رفع إجراءات الحظر التي استمرت 11 أسبوعًا، حيث اصطفت عربات إطفاء على جانبي مدرج الهبوط وأطلقت مدافع المياه لتصنع قوسًا في الهواء عبرت الطائرة من تحته.



وبحسب قناة "سكاي نيوز"، يأتي تخفيف قيود السفر للخارج، بعد تراجع الإصابات الجديدة بشكل كبير في جميع أنحاء الصين، حيث كانت ووهان هي المدينة التي تحملت وطأة تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، مع تحرك السلطات لإغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة في 23 يناير لاحتواء انتشار الفيروس القاتل.

قد يعجبك أيضا...

وفي صباح يوم 8 أبريل، استأنف المطار فى ووهان، مطار "ووهان تيانخه الدولي"، رحلات الركاب المحلية، وأقلعت الرحلة الأولى MU2527 متجهة إلى سانيا في مقاطعة هاينان بجنوب الصين، بينما استقبل المطار الرحلة رقم MF8095، القادمة من مدينة هانغتشو شرقي البلاد، حيث حظيت أول طائرة تهبط في المطار على "تحية من الماء"، وهو تقليد يستخدم لأغراض احتفالية.وكانت بداية نهاية الإغلاق، عندما غادر أول قطار محطة قطارات هانكو في ووهان إلى جينغتشو داخل مقاطعة هوبي، وتبعه آخر إلى ناننينج بمنطقة جوانجشي جنوبي الصين.ووفقا للسلطات الصينية، فقد شهد مطار تيانخه، في اليوم الأول لاستئناف عمله، ما مجموعه أكثر من 200 رحلة طيران داخلية وخارجية.وبالطبع، لا تزال هناك إجراءات صارمة مطبقة في المطار، إذ يحتاج المسافرون جوا، قبل الصعود لمتن الطائرة، إلى تقديم رمز صحي عبر تطبيق الهاتف المحمول يكشف سلامة الراكب من المرض، بالإضافة إلى فحص درجة حرارة الجسم.