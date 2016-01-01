بعد 11 أسبوعا، رفعت مدينة ووهان بوسط الصين إغلاقها، أمس الأربعاء، مما يمثل علامة فارقة في التعافي المستمر للصين من وباء كوفيد-19، مع إعادة فتح مطار المدينة واستئناف خدمات القطارات، وذلك للمرة الأولى مرة منذ تفشي الوباء في أواخر يناير.
وهبطت أمس في مطار ووهان طائرة الرحلة MF8095 التابعة لشركة Xiamen Airlines لتكون أول طائرة تحط في أرض المطار بعد رفع إجراءات الحظر التي استمرت 11 أسبوعًا، حيث اصطفت عربات إطفاء على جانبي مدرج الهبوط وأطلقت مدافع المياه لتصنع قوسًا في الهواء عبرت الطائرة من تحته.
وبحسب قناة "سكاي نيوز"، يأتي تخفيف قيود السفر للخارج، بعد تراجع الإصابات الجديدة بشكل كبير في جميع أنحاء الصين، حيث كانت ووهان هي المدينة التي تحملت وطأة تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، مع تحرك السلطات لإغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة في 23 يناير لاحتواء انتشار الفيروس القاتل.
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التعليقات على قوس الماء.. تحية خاصة لأول طائرة تهبط في مطار ووهان الصيني بعد رفع الحظر.. فيديو
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