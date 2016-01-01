تطور جديد في حالة رئيس وزراء بريطانيا الصحية

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن تطور جديد في حالته الصحية، عقب دخوله العناية المركزة منذ يومين.



وقال مكتب جونسون إن حالته الصحية شهدت تحسنا، حيث أصبح يستطيع الجلوس على سريره.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن جونسون بدأ في التفاعل مع الأطباء بإيجابية، عقب استقرار الأوضاع.

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وكانت السلطات البريطانية أعلنت منذ أيام نقل بوريس جونسون إلى المستشفى، ودخوله العناية المركزة عقب تدهور صحته بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.