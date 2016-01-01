أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن تطور جديد في حالته الصحية، عقب دخوله العناية المركزة منذ يومين.
وقال مكتب جونسون إن حالته الصحية شهدت تحسنا، حيث أصبح يستطيع الجلوس على سريره.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن جونسون بدأ في التفاعل مع الأطباء بإيجابية، عقب استقرار الأوضاع.
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التعليقات على تطور جديد في حالة رئيس وزراء بريطانيا الصحية
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