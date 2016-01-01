وزير الداخلية يقرر طرد السورية هيام صبحي من مصر.. تفاصيل



وزير الداخلية وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 458 لسنة 2020 الذي نص على إبعاد المدعوة هيام صبحي البادي سورية الجنسية 19 سنة، لخارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



وبحسب الجريدة يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة فى 25 فبراير 2020 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



