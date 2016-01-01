نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 458 لسنة 2020 الذي نص على إبعاد المدعوة هيام صبحي البادي سورية الجنسية 19 سنة، لخارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وبحسب الجريدة يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة فى 25 فبراير 2020 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير الداخلية يقرر طرد السورية هيام صبحي من مصر.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق