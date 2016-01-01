

العلماء يكتشفون كوكبا خارجيا على شكل كرة القدم الأمريكية العلماء يكتشفون كوكبا خارجيا على شكل كرة القدم الأمريكية

كشفت دراسة جديدة أن كوكبا خارج المجموعة الشمسية يأخذ شكل كرة القدم الأمريكية بسبب قوى الجاذبية القوية التي يواجهها بالقرب من نجمه.



ويعمل العلماء على استكشاف KOI 1843.03، وهو من الكواكب الخارجية التي يحتاج العلماء إلى المزيد من الملاحظات ليقولوا بالتأكيد إنه حقيقي.



ويدور هذا العالم بشكل افتراضي حول نجم قزم أحمر أقل بقليل من نصف كتلة شمسنا ويقع على بعد 395 سنة ضوئية من الأرض.

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ووجد بحث سابق أن قياسات KOI 1843.03 تقدر بنحو 44% من كتلة الأرض و60% من قطر الأرض.واقترح عمل سابق أن KOI 1843.03 يدور حول نجمه بشكل أقرب من أي كوكب آخر معروف حتى الآن. وقالت ليزلي روغرز، عالمة الفيزياء الفلكية بجامعة شيكاغو والمؤلفة الرئيسية للأبحاث الجديدة: "إذا كان تحليقه حول نجمه في 4.245 ساعة فقط، فإن عام هذا الكوكب يزيد قليلا عن سدس يوم الأرض".واعتمادا على العمل السابق الذي ركز على KOI 1843.03، حللت روغرز وزملاؤها النتائج المحتملة لقوى الجاذبية القوية التي قد يعانيها الكوكب على الأرجح من مداره القريب، (هذه القوى هي في الأساس نسخة قوية بشكل غير عادي من تجارب المد والجزر للأرض من القمر) في الدراسة الجديدة.واقترح العلماء أن الكوكب الخارجي يجب أن يكون مصنوعا أساسا من الحديد ليتجنب التمزق. وفي حين أن الأرض تحتوي على حوالي 32% من الحديد، فيقدر العلماء أن KOI 1843.03 يحتوي على الأرجح على 66% من هذا المعدن.وقالت روغرز "KOI 1843.03 هو واحد من أكثر الكواكب الخارجية المعززة بالحديد المكتشفة حتى الآن".ولمعرفة الآثار التي يمكن أن يحدثها مدار متطرف مثل KOI 1843.03 ، أجرى الباحثون أول محاكاة ثلاثية الأبعاد، ووجدوا أن KOI 1843.03 قد يكون على شكل كرة القدم الأمريكية.وكشفت روغرز: "KOI 1843.03 هو أكبر كوكب خارجي غير كروي تم اكتشافه حتى الآن".