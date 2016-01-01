تجربة لقاح جديد ضد فيروس كورونا بأمريكا

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تجربة لقاح جديد ضد فيروس كورونا بأمريكا

تستعد شركة أمريكية لبدء اختبار سلامة صغير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

وقالت شركة "أنيفيو" يوم الاثنين أنها حصلت على إذن إدارة الغذاء والدواء (FDA) لتجربة اللقاح الجديد على 40 متطوعًا معافى في فيلادلفيا وكانساس سيتي بولاية ميسوري، وتخطط لإعطاء جرعتها الأولى من اللقاح التجريبي في نفس اليوم.

وتعد الدراسة ، التي تمولها مؤسسة بيل وميليندا جيتس، هي خطوة أولى لمعرفة ما إذا كان اللقاح آمنا بما يكفي لإجراء اختبارات أكثر مطلوبة لإثبات ما إذا كان يمكن الاعتماد عليه للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يستغرق اللقاح أكثر من عام قبل أن يصبح متاحًا على نطاق واسع، وبدأت الشركة أول اختبار سلامة للقاح على الأشخاص في سياتل، الشهر الماضي، وهو اللقاح الذي طورته المعاهد الوطنية للصحة (NIH) و Moderna Inc.

وتحاول العديد من مجموعات البحث الأخرى صنع لقاحات ضد COVID-19 باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة على أمل أن توفر واحدة على الأقل للوقاية من الفيروس.

ويطلق على اللقاح الجديد اسم "ايفو" هو ما يسمى لقاح الحمض النوو ، المصنوع باستخدام جزء من الشفرة الجينية للفيروس المعبأة داخل قطعة من الحمض النووي الاصطناعي، وتقول الشركة إنها بدأت بالفعل في تجنيد متطوعين لدراستها في كل من الموقعين.

المصدر: الوفد

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