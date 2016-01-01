تجربة لقاح جديد ضد فيروس كورونا بأمريكا

تستعد شركة أمريكية لبدء اختبار سلامة صغير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.
وقالت شركة "أنيفيو" يوم الاثنين أنها حصلت على إذن إدارة الغذاء والدواء (FDA) لتجربة اللقاح الجديد على 40 متطوعًا معافى في فيلادلفيا وكانساس سيتي بولاية ميسوري، وتخطط لإعطاء جرعتها الأولى من اللقاح التجريبي في نفس اليوم.
وتعد الدراسة ، التي تمولها مؤسسة بيل وميليندا جيتس، هي خطوة أولى لمعرفة ما إذا كان اللقاح آمنا بما يكفي لإجراء اختبارات أكثر مطلوبة لإثبات ما إذا كان يمكن الاعتماد عليه للوقاية من فيروس كورونا.
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