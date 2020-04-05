

أهمها منتجات البترول..تعرف على قائمة السلع انخفضت وارداتها فى يناير الماضى أهمها منتجات البترول..تعرف على قائمة السلع انخفضت وارداتها فى يناير الماضى

حقق إجمالى الواردات المصرية خلال شهر يناير الماضي، نحو 5 مليار و32 مليون دولار مقابل 6 مليار و52 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.



وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قائمة تضم 9 سلع انخفضت وارداتها خلال شهر يناير الماضي، ومن أبرز هذه الواردات منتجات البترول وسجلت 348 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 34%، يليها الواردات من مواد أولية من حديد وصلب وبلغت وارداتها 260 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرها28.9%.



وشملت قائمة الواردات أيضا كلا من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت نحو 172 مليون دولار في يناير الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 19.2%، ثم الواردات من الذرة وبلغت نحو 143 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 9.7%، ثم الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية، وسجلت وارداتها نحو 141 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 34.8%.



وسجلت الواردات المصرية من أجزاء السيارات نحو 79 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 9%، يليها الواردات المصرية من فول الصويا، وبلغت نحو 74 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 32.4%، وأخيرا جاءت الواردات المصرية من خامات الحديد ومركزاتها وبلغت 59 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 46.7%.



وسجلت قيمة العجـز فى الميزان التجـارى نحو 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 30.3 ٪.