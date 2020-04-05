

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مع عودة المخاوف بشأن كورونا ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مع عودة المخاوف بشأن كورونا

ارتفع سعر الدولار الامريكي اليوم الأربعاء 8-4-2020 بعد اقبال المستثمرون على الملاذات الآمنة، مما أفقد العملات المرتفعة المخاطر بعض المكاسب التي حققتها، وذلك بفضل آمال بتباطؤ أزمة فيروس كورونا في أوروبا ونيويورك.



وصعدت العملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد يوم من تكبدها أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.



ولم يكن هذا كافيًا لتعويض الخسائر التي تكبدها الدولار في الأيام الأخيرة، لكنه جاء بعد نهاية جلسة سلبية في وول ستريت أمس الثلاثاء ومع انتهاء ارتفاع في أسواق الأسهم الآسيوية استمر على مدى يومين.

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وكانت أكبر مكاسب للدولار مقابل نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطر واللذين تراجعا نحو 0.4%.