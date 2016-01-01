رئيس جامعة عين شمس يشيد بمجهود كلية الزراعة لمواجهة كورونا

أشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بما تقوم به كلية الزراعة من مجهود لإنتاجها مطهرات ومعقمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء العالمي.
وسبق أن أطلقت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، حملة لتصنيع المعقمات والمطهرات تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة وا.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د أحمد جلال عميد الكلية؛ وذلك لتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة وفريق عمل متميز برئاسة ا.د نجاح الشحات ، ومساهمة منها في الحفاظ على العاملين بها والمواطنين.
ويأتي ذلك لمواجهة جائحة "كوفيد - 19"، و دعما لخطة الدولة في مكافحة الفيروس بعد نقص هذه المنتجات في الأسواق؛ ما تسبب في ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية.
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