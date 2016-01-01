رئيس جامعة عين شمس يشيد بمجهود كلية الزراعة لمواجهة كورونا

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صورة الخبر: جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بما تقوم به كلية الزراعة من مجهود لإنتاجها مطهرات ومعقمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء العالمي.

وسبق أن أطلقت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، حملة لتصنيع المعقمات والمطهرات تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة وا.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د أحمد جلال عميد الكلية؛ وذلك لتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة وفريق عمل متميز برئاسة ا.د نجاح الشحات ، ومساهمة منها في الحفاظ على العاملين بها والمواطنين.

ويأتي ذلك لمواجهة جائحة "كوفيد - 19"، و دعما لخطة الدولة في مكافحة الفيروس بعد نقص هذه المنتجات في الأسواق؛ ما تسبب في ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية.

ومن جهته أكد الدكتور نظمي عبد الحميد نائب، أن الجامعة عليها دور مجتمعي ملتزمة به، لذلك منذ إعلان الحكومة للخطة الشاملة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وإقرارها حزمة قرارات وإجراءات احترازية للوقاية، عملت الجامعة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الصارمة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بها، فضلا عن عمل حملات التوعية بطرق الحفاظ على الصحة والوقاية من انتشار هذا الفيروس، بجانب تصنيع كلية الزراعة المواد المتعلقة بالوقاية بأسعار رمزية وفي متناول الجميع وذلك لمنع الممارسات الاحتكارية و تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى.

كما أوضح ا.د أحمد جلال عميد كلية زراعة أن الفترة التي يمر بها العالم ومصر حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، تعتبر فترة عصيبة، تستوجب تظافر جهود الجميع وأن يتحمل كل منا المسؤولية حتى نتمكن من تجاوزها بأقل الأضرار الممكنة، مشيدًا بالإجراءات والمجهودات التي تبذلها الحكومة لمحاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره بين المواطنين.

المصدر: elbalad

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