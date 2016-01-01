شوقي يحسم الجدل.. تعرف على آخر قرارات وزير التربية والتعليم

تهتم الأسر المصرية حاليا بمتابعة آخر قرارات وزير التربية والتعليم لحظة بلحظة ، للوقوف على آخر مستجدات أوضاع العملية التعليمية لمعرفة مصير أبنائهم الملتحقين بمختلف أنواع المدارس في مصر.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، قائمة توضح اخر قرارات وزير التربية والتعليم التي أعلنها مؤخرًا لإزالة الجدل :
- بالنسبة لمصير درجات الحافز الرياضي الذي كان يتم منحه لطلاب الثانوية العامة وكيفية حسابها في ظل تداعيات ازمة كورونا ، أكد الوزير أن هذا الموضوع يحتاج لرأي قانوني ، وأنه يشترك فيه وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، و وزارة الشباب و الرياضة ، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة هذه القضية بين جميع الأطراف لتحديد كيف سيتم حساب درجات هذا الحافز في ضوء إيقاف كل الأنشطة من 15 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
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