شوقي يحسم الجدل.. تعرف على آخر قرارات وزير التربية والتعليم



وزير التربية و التعليم وزير التربية و التعليم

تهتم الأسر المصرية حاليا بمتابعة آخر قرارات وزير التربية والتعليم لحظة بلحظة ، للوقوف على آخر مستجدات أوضاع العملية التعليمية لمعرفة مصير أبنائهم الملتحقين بمختلف أنواع المدارس في مصر.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، قائمة توضح اخر قرارات وزير التربية والتعليم التي أعلنها مؤخرًا لإزالة الجدل :



- بالنسبة لمصير درجات الحافز الرياضي الذي كان يتم منحه لطلاب الثانوية العامة وكيفية حسابها في ظل تداعيات ازمة كورونا ، أكد الوزير أن هذا الموضوع يحتاج لرأي قانوني ، وأنه يشترك فيه وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، و وزارة الشباب و الرياضة ، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة هذه القضية بين جميع الأطراف لتحديد كيف سيتم حساب درجات هذا الحافز في ضوء إيقاف كل الأنشطة من 15 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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- سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية و التعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض ضد قرارات الوزارة وسوف يحاسب قانونيا وجنائيا- سوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ، ولن يتم استبدالها بأبحاث .- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الالكتروني الخاص بالصفين الأول والثاني الثانوي سوف يدخل دور ثاني في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتياز- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان بالصفين الأول والثاني الثانوي و الراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.