

أضرار شرب القهوة قبل النوم أضرار شرب القهوة قبل النوم



اعتاد الجميع على فنجان القهوة سواء في الصباح او خلال اليوم ، كما ان البعض يفضلون تناول فنجان القهوة مرة أخرى في المساء ، ورغم فوائد القهوة الصحية للجسم إلا ان الإفراط في تناولها قد يشكل خطورة على صحة الانسان كما ان تناولها في بعض الأوقات المعينة قد يصبح عادة غير صحية .



نصح موقع healthline بعدم تناول القهوة على الريق و كذلك عدم تناول القهوة مساء قبل النوم حيث تصبح أي مفيدة و تضر الجسم اكثر مما تفيده.



بحسب موقع healthline اليك اضرار تناول القهوة قبل النوم ..



1- تسبب الارق ، فتناول القهوة في المساء أو الليل يسبب الأرق ويؤثر على جودة النوم، لذا يفضل تناولها خلال النصف الأول من النهار.

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2- الكافيين الموجود في القهوة عامل مساعد في إدرار البول وهو أمر صعب أثناء فترة النوم لذا يفضل عدم تناول القهوة قبل النوم.3- فنجان القهوة ليلًا يجعلك تستيقظ عدة مرات خلال نومك، لذا يفضل عدم تناولها في المساء واستبدالها بمشروب د افىء مثل الينسون او النعناع .4- يؤثر تناول القهوة ليلا على عملية الهضم، خاصة مع اقتراب ساعة النوم يجب تقليل الوجبة التي تتناولها والاكتفاء بفواكه أو زبادي حتى لا تتعب معدتك أثناء النوم، ولذلك ينصح أيضًا بتجنب القهوة قبل النوم.