أضرار شرب القهوة قبل النوم

اعتاد الجميع على فنجان القهوة سواء في الصباح او خلال اليوم ، كما ان البعض يفضلون تناول فنجان القهوة مرة أخرى في المساء ، ورغم فوائد القهوة الصحية للجسم إلا ان الإفراط في تناولها قد يشكل خطورة على صحة الانسان كما ان تناولها في بعض الأوقات المعينة قد يصبح عادة غير صحية .
نصح موقع healthline بعدم تناول القهوة على الريق و كذلك عدم تناول القهوة مساء قبل النوم حيث تصبح أي مفيدة و تضر الجسم اكثر مما تفيده.
بحسب موقع healthline اليك اضرار تناول القهوة قبل النوم ..
1- تسبب الارق ، فتناول القهوة في المساء أو الليل يسبب الأرق ويؤثر على جودة النوم، لذا يفضل تناولها خلال النصف الأول من النهار.
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