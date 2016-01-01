بعدما تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا 1110 حالة، و انقسمت الآراء بين المواطنين حول فرض حظر التجوال الكامل ( لمدة 24 ساعة) بعدما انتشرت الشائعات و الأقاويل حول تطبيقة للحد من انتشار الفيروس .
رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول هذا القرار إذا تم تطبيقيه.
حيث قال أدهم لابد من تطبيق هذا القرار لأنه سيحمي مصر من هذا الفيروس ، لا بد أن نأخذ ما حدث في إيطاليا و اسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية في عين الاعتبار.
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التعليقات على شاهد رأي المواطنين في فرض حظر التجوال الكامل .. فيديو
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