شاهد رأي المواطنين في فرض حظر التجوال الكامل .. فيديو



فرض حظر التجوال الكامل فرض حظر التجوال الكامل

بعدما تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا 1110 حالة، و انقسمت الآراء بين المواطنين حول فرض حظر التجوال الكامل ( لمدة 24 ساعة) بعدما انتشرت الشائعات و الأقاويل حول تطبيقة للحد من انتشار الفيروس .



رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول هذا القرار إذا تم تطبيقيه.



حيث قال أدهم لابد من تطبيق هذا القرار لأنه سيحمي مصر من هذا الفيروس ، لا بد أن نأخذ ما حدث في إيطاليا و اسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية في عين الاعتبار.

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بينما اتفق جلال في هذا القرار قائلا " احنا نقعد في البيت شهر مننزلش احسن ما نتعب و نموت".ولكن جاء رأي كريم عكس كل الآراء حيث يرى ان فرض الحظر الكامل سوف يؤدى الى مشاكل كبيرة خصوصا فى الغذاء