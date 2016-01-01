تعرف على حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق الذباب.. فيديو

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فيروس كورونا

كشف الدكتور نور الدين شمس، مدير معهد بحوث الحشرات الطبية، عن أن التجارب على الذباب والبعوض، أشارت إلى عدم انتقال « كوفيد-19» أو فيروس كورونا، عن طريقها، منوهًا أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتقال المرض عن طريق الحشرات بشكل عام.

وقال "شمس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، إنه حتى الآن لم يتم إثبات نقل الحشرات عدوى فيروس كورونا، مؤكدًا أنه ينتقل عن طريق الحيوانات، مثل القطط والكلاب وغيرها، لكن الحشرات تنقل أمراض أخرى مثل الملاريا وأمراض بكتيرية أخرى

المصدر: elbalad

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