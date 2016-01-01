طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الجغرافيا إلكترونياً من المنزل.. اليوم



طلاب أولى ثانوي طلاب أولى ثانوي

يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم الاربعاء امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة الجغرافيا ، وتستمر مدة هذا الامتحان لمدة ساعة ونصف.



وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.



وأضافت الوزارة: يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

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وقد حددت وزارة التربية و التعليم مدد زمنية يمكن لطلاب كل مجموعة محافظات الدخول خلالها على منصة الامتحان لتخفيف الأحمال على الشبكة و تقليل المشاكل التقنية أثناء التعامل مع منصة الامتحان.وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:القاهرةالمنوفيةكفر الشيخالفيومالاقصرالبحر الأحمر- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:الجيزةالغربيةسوهاجقناأسوانشمال سيناءجنوب سيناء- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:الدقهليةالقليوبيةالبحيرةبنى سويفالإسماعيليةالسويسمطروح- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:الشرقيةالإسكندريةالمنيااسيوطدمياطبورسعيدالوادي الجديد