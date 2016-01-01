ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل

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ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل


أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 71 حالة.

وسجلت إسرائيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع hgإجمالي إلى 9,404.

وتوفي أصغر ضحية بفيروس كورونا في اسرائيل ، لشخص يبلغ 37 عامًا كان يعاني من أمراض مزمنة، فيما فرضت الحكومة قيودا إضافية على حركة الإسرائيليين.

واشترت اسرائيل شحنة طبية من الصين عن طريق وزارة الدفاع الأمريكية حيث وصلت الشحنة مطار بن جوريون.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشحنة الطبية تضم نحو مليون "كمامة طبية" ستخصص لصالح الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، وبأن من توسط في شراء هذه الشحنة هي الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: elbalad

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