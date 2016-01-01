ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 71 حالة.
وسجلت إسرائيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع hgإجمالي إلى 9,404.
وتوفي أصغر ضحية بفيروس كورونا في اسرائيل ، لشخص يبلغ 37 عامًا كان يعاني من أمراض مزمنة، فيما فرضت الحكومة قيودا إضافية على حركة الإسرائيليين.
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