لأصحاب هذه الفصيلة من الدم الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل



لأصحاب هذه الفصيلة من الدم لأصحاب هذه الفصيلة من الدم

يعكف الأطباء منذ اجتياح فيروس كورونا بالصين منطلقًا إلى باقي دول العالم في التفسير والبحث في أعراض الفيروس التاجي، وأكثر الفئات عرضة للإصابة به، ومن إحدى النتائج المستخلصة من رحلة البحث هي فصيلة الدم وتأثر أصحابها بـ كوفيد - 19



حذر طبيب في بي بي سي ون هيلث تشيك UK Live أن الأشخاص من فصيلة الدم A قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



كما زعم العلماء في الصين أن الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي إذا كانوا من أصحاب فصيلة الدم A، ولكن هذا لا يعني أن الأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى يجب أن يصابون بالفيروس التاجي.

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ولكن شكك أحد الأطباء في ذلك البحث ويقول "تولليكان" عندما سُئل عن ادعاءات بأن فصيلة الدم 'أ' أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 ،"هناك بعض الحقيقة فيها ، أو على الأقل هناك بعض البيانات لدعمها".وأشار إلى أن ذلك البحث أجري على مجموعة عرقية مختلفة ، لذلك من الصعب استخلاص أي استنتاجات، وأكد "مهما كانت فصيلة دمك ، فإن سلوكك هو نفسه. ابق في المنزل ، ولا تخرج إلى الخارج إلا إذا كان ذلك لممارسة الرياضة المناسبة أو الأنشطة الأساسية."