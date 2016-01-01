لأصحاب هذه الفصيلة من الدم الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

يعكف الأطباء منذ اجتياح فيروس كورونا بالصين منطلقًا إلى باقي دول العالم في التفسير والبحث في أعراض الفيروس التاجي، وأكثر الفئات عرضة للإصابة به، ومن إحدى النتائج المستخلصة من رحلة البحث هي فصيلة الدم وتأثر أصحابها بـ كوفيد - 19
حذر طبيب في بي بي سي ون هيلث تشيك UK Live أن الأشخاص من فصيلة الدم A قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
كما زعم العلماء في الصين أن الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي إذا كانوا من أصحاب فصيلة الدم A، ولكن هذا لا يعني أن الأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى يجب أن يصابون بالفيروس التاجي.
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