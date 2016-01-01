أكد وليد صلاح الدين نجم الاهلي والمنتخب السابق أن الاهلي اخطأ في أمرين في ملف التجديد لـ حسام عاشور قائد الفريق وعدد من النجوم امثال احمد فتحي وشريف اكرامي
وأضاف وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الاهلي تاخر كثيرا في بدء المفاوضات في ملف التجديد مع فتحي و اكرامي و عاشور، مشددا على ان الامر كان يجب أن يبدأ منذ موسم مضى.
وتابع أن الاهلي عليه ايضا ان يضع بندا لتنظيم مبارايات اعتزال كبرى للاعبين الذين لعبوا لمدة تزيد عن 10 سنوات للنادي او لـ 200 مباراة، مشددا على ان الاهلي يجب ان يتفق مع شركه تسويق كبيره، والاتفاق على ان يحصل عاشور، فرضا، على 10 ملايين، وان يحق للشركه تسويق المباراة كما تشاء.
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التعليقات على وليد صلاح الدين يتحدث عن أخطاء الأهلي بملف التجديد لـ أحمد فتحي وعاشور وإكرامي
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