أسامة نبيه يكشف كواليس استقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر.. فيديو

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صورة الخبر: اسامه نبيه
اسامه نبيه

كشف اسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن سبب استقالة جهاز هيكتور كوبر من الادارة الفنية للفراعنة.

وقال نبيه خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن الاعلام والصحافة زايدوا على اداء الجهاز الفني وبدأوا في إحباط الجميع، ونقلنا الصورة الى "كوبر وكان رد فعله، أنه في مباراة اليونان، أشرك معظم اللاعبين الذي تناقلت السوشيال ميديا أسمائهم.

وأضاف نبيه، أن هاني ابو ريدة، كان مع استمرار الجهاز الفني لهيكتور كوبر، ولم يكن مع استقالته، وتقديم ماهو افضل في فترك ما بعد كأس العالم.

وأشار نبيه الى أن، كوبر كان من المدربين المميزين، وقرار الاستقالة كان جماعي وكان من الضروري أن نفعل ذلك.

وتابع: لو استقلنا بعد امم افريقيا ٢٠١٧ التي اقيمت في الجابون، كان الجمهور سيطالب بعودتنا مرة اخرى، وكان خروجنا سيكون بسكل مرضي، ولكن خروجنا كان غير مرضي بعد كأس العالم.

جدير بالذكر أن، اسامه نبيه اعتزل لعب كرة القدم عام ٢٠٠٩، ولم يبتعد عن العمل في مجال كرة القدم، وعمل بالجهاز الفني للزمالك.

المصدر: elbalad

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