كشف اسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن سبب استقالة جهاز هيكتور كوبر من الادارة الفنية للفراعنة.
وقال نبيه خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن الاعلام والصحافة زايدوا على اداء الجهاز الفني وبدأوا في إحباط الجميع، ونقلنا الصورة الى "كوبر وكان رد فعله، أنه في مباراة اليونان، أشرك معظم اللاعبين الذي تناقلت السوشيال ميديا أسمائهم.
وأضاف نبيه، أن هاني ابو ريدة، كان مع استمرار الجهاز الفني لهيكتور كوبر، ولم يكن مع استقالته، وتقديم ماهو افضل في فترك ما بعد كأس العالم.
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التعليقات على أسامة نبيه يكشف كواليس استقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر.. فيديو
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